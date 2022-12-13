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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Мосгорсуд подтвердил заочный арест сына красноярского губернатора Усса

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным заочный арест сына губернатора Красноярского края Александра Усса - Артема Усса, задержанного в Италии и объявленного российскими правоохранительными органами в международный розыск, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Постановление Мещанского суда Москвы от 27 октября 2022 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба защиты, поданная на постановление, – без удовлетворения, сообщили агентству в пресс-службе во вторник.

Мещанский суд по ходатайству следствия арестовал Усса на два месяца с момента его задержания в РФ или экстрадиции в Россию.

Уссу заочно предъявлено обвинение в отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем в составе организованной группы в особо крупном размере (пункты "а, б" части 4 статьи 174 УК РФ). Он объявлен в международный розыск.

В октябре стало известно о задержании Усса в Италии из-за претензий США в связи с возможным обходом санкций.

Александр Усс сообщил, что в деле идет речь о поставках "нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире". Он считает задержание сына политически мотивированным.

Представитель МИД России в Красноярске Артем Захаров также заявил, что ситуация "носит политизированный окрас".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осуждают "подобную практику подобных арестов российских граждан".

Красноярский край Александр Усс Артем Усс
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