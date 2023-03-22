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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

МИД РФ настаивает на возвращении сына красноярского губернатора Усса в Россию

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Руководитель представительства МИД в Красноярске Артем Захаров подтвердил информацию о том, что суд в Италии одобрил экстрадицию в США российского предпринимателя Артема Усса, отметив, что МИД РФ настаивает на его возвращении на родину.

"Позиция нашего ведомства в том, что Артем Усс, равно как и другие граждане России, оказавшиеся вместе с ним в этой ситуации, должны быть возвращены в Российскую Федерацию", - заявил Захаров "Интерфаксу".

По его мнению, решение итальянского суда об экстрадиции Усса в США имеет "политический подтекст".

"Политическая ангажированность тут налицо. Это похоже на своеобразный захват заложников, который облекается в правовую форму", - сказал дипломат.

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Захаров также сообщил, что российская сторона обращалась в итальянские правоохранительные органы со всеми соответствующими запросами и обоснованиями, которые касаются передачи, в том числе Усса, в Россию.

Задержание в Италии по запросу США

20 октября 2022 года Усса задержали в аэропорту в Италии. Власти США обвиняют его в уклонении от санкций.

Губернатор Красноярского края Александр Усс называл задержание в Италии своего сына политически мотивированным. "Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден", - писал он в своем телеграм-канале.

Обвинения в России

Мосгорсуд в декабре 2022 года признал законным заочный арест Артема Усса, задержанного в Италии и объявленного российскими правоохранительными органами в международный розыск.

Уссу заочно предъявлено обвинение в отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем в составе организованной группы в особо крупном размере (п.п. "а, б" ч. 4 ст. 174 УК РФ).

МИД РФ Артем Усс Италия США
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