Военные РФ сообщили о наступлении на донецком направлении и отражении трех контратак ВСУ

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные продолжают наступление на донецком направлении, отражая контратаки вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении, продолжая наступательные действия, российские войска в течение суток отразили три контратаки противника", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.

"В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - добавил он.

Кроме того, по словам Конашенкова, в районе населенного пункта Красный Лиман ДНР в результате удара ВКС России уничтожена батарея реактивных систем залпового огня вооруженных сил Украины.

По его данным, средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два беспилотных летательных аппарата в районах Луганской народной республики.