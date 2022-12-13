В Калининграде готовят материалы для иска в ВТО из-за квот ЕС на ж/д транзит

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Калининградской области готовит для федерального Минэкономразвития документы для подачи иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за проблемы квотирования железнодорожных перевозок Евросоюзом, сообщил телеканалу "Россия 24" губернатор региона Антон Алиханов.

"У нас со стороны Литвы, Еврокомиссии для Калининградской области установлены квоты на перевозку санкционных грузов по железной дороге. Квоты установлены исходя из объемов перевозки за последние три года. Никакой логики в этом мы не видим. Мы ведем работу с МИДом, что бы эти квоты были отменены. Но мы несем затраты на перевод грузопотока на морскую составляющую. Мы готовим для Министерства экономического развития РФ расчетную базу для того, что иметь возможность в ближайшее время предъявить это в качестве иска в ВТО", - сказал Алиханов.

Он считает, что введением квот ЕС нарушил базовые принципы свободной торговли. Литва при вступлении в ЕС, а также сам Евросоюз обязались не нарушать свободу транзита в Калининград, напомнил чиновник.

"Но мы видим это нарушение. Считаем, что есть хорошая база, чтобы предъявить им иск, потребовать компенсации или отмены квотирования. Если они не будут ничего менять, мы сможем легально ввести ответные меры", - добавил Алиханов.

Он также отметил, что на сегодня многие квоты, как например, на цемент, выбраны полностью. На некоторые грузы - до 60%. Это связано с тем, что многие грузы уже идут в регион морским транзитом.

Но здесь есть для области некая опасность, что Литва и ЕС могут урезать квоты на следующий год. И потому регион намерен активизировать перевозки по железной дороге, пояснил губернатор."На сегодня перевозки морем идут в хороших объемах. В начале года на морской линии между Калининградом и основной территорией страны стояло 2 судна. Сегодня 18, и количество их будет увеличиваться. Бизнес просит сделать упор на суда, которые смогут перевозить грузовые автофуры. При этом область не испытывает никаких проблем со снабжением грузами и продовольствием", - сказал Алиханов.