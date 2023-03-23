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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Мишустин не видит однозначной целесообразности в выходе России из ВТО

По его словам, де-факто страна и так не выполняет многие обязательства этой организации

Мишустин не видит однозначной целесообразности в выходе России из ВТО
Михаил Мишустин во время выступления с отчетом о работе правительства за 2022 год
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Ответ на вопрос о целесообразности выхода из Всемирной торговой организации не лежит на поверхности: даже в нынешних условиях жесткого санкционного давления членство в ВТО имеет плюсы, при этом оно не связывает России руки, считает премьер-министр Михаил Мишустин.

Россия присоединилась к ВТО в августе 2012 года.

"Выход из ВТО. Хорошо ли это или плохо? Мы уже на протяжении десяти лет фактически-то принимаем какие хотим решения. Мы на сегодняшний день, если хотите, по факту давно не исполняем этих обязательств. Мы вводим контрсанкции, запрещаем импорт сырья для АПК и многие, многие вещи ", - сказал премьер, комментируя выступления представителей фракций в ходе отчета правительства в Госдуме.

"На сегодняшний день надо очень аккуратно посмотреть - выгодно ли это будем нам? Нам не мешает эта история (членство в ВТО - ИФ)", - заявил премьер. "Здесь выйдешь, а механизмы, которые все равно еще существуют, пусть до конца не исполняются, утеряем. Надо анализировать. Я хочу сказать, что здесь неочевидная ситуация, надо смотреть и думать об этом", - заключил Мишустин.

ВТО Михаил Мишустин Госдума
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