Суд привлек прокуратуру к делу о банкротстве экс-банкира Урина

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области в начале декабря привлек прокуратуру Московской области в качестве заинтересованного лица к участию в деле о признании несостоятельным (банкротом) бывшего банкира Матвея Урина.

Как отмечается в определении суда, размещенном на сайте, таким образом, суд удовлетворил ходатайство ведомства.

В определении поясняется, что "суды вправе привлекать к участию в деле государственные органы, если обстоятельства дела свидетельствуют о наличии признаков легализации доходов, полученных незаконным путем".

Приговором Пресненского районного суда Москвы от 25 июня 2015 года Урин "признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных, в том числе ч. 3 ст. 174.1 УК РФ" (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления - ИФ), отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Московской области продлил процедуру банкротства Урина до 11 апреля 2023 года.

Урин был признан банкротом 13 октября 2021 года по заявлению московского Славянского банка в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий). Суд тогда ввел в отношении него процедуру реализации имущества, а также включил в реестр кредиторов требование Славянского банка в размере 1,4 млн рублей основного долга и 9,6 тыс. рублей расходов по оплате госпошлины.

Славянский банк входил в неформальную банковскую группу, которую контролировал Урин. К ней также относились Традо-банк, Уралфинпромбанк, "Монетный дом" и Донбанк, последовательно лишившиеся лицензий в 2010 году.

"Урин совместно с соучастниками получил контроль над несколькими крупными банками. При этом в сферу интересов злоумышленников попали такие кредитные учреждения, как московские Славянский банк и Традо-банк, екатеринбургский Уралфинпромбанк, челябинский банк "Монетный дом" и ростовский Донбанк", - сообщал тогда сотрудник пресс-службы ЦБ РФ.

Он отметил, что для обеспечения быстрого и качественного притока денежных средств Урин "распорядился произвести резкое повышение депозитных ставок, не обошлось и без активной рекламной кампании – информация о выгодных вкладах очень быстро появилась в СМИ".

Параллельно в период с марта по ноябрь 2010 года Урин, по данным следствия, учредил компании для вывода активов банков, создавая видимость покупки высоколиквидных ценных бумаг крупных российских нефтяных и энергетических компаний, а также банков.

В результате финансовых махинаций банковским учреждениям причинен ущерб на сумму почти 16 млрд рублей. Потерпевшим признано АСВ.

В 2011 году суд приговорил Урина к 4,5 годам колонии общего режима по делу об избиении голландского бизнесмена Йоррита Фаассена на Рублевском шоссе. Кроме того, в 2013 году Урин был приговорен к 7,5 годам колонии по уголовному делу о мошенничестве со средствами банков на упомянутую выше сумму.

В 2018 году СМИ писали, что бизнесмен освободился из колонии в Тамбовской области.