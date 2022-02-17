Суд признал обоснованными требования АСВ к экс-банкиру Урину на 2,3 млрд руб.

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области 2 декабря 2021 года признал обоснованными требования банков "Монетный двор" и Уралфинпромбанка в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) к бывшему банкиру Матвею Урину на сумму 2,3 млрд рублей.

Как поясняется в определении суда, размещенном на сайте 16 февраля 2022 года, суд решил включить в реестр кредиторов должника 2,3 млрд рублей.

В эту сумму вошли 1,8 млрд рублей долга банку "Монетный двор" и 485 млн рублей долга Уралфинпромбанку.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Московской области 13 октября 2021 года по заявлению московского Славянского банка в лице АСВ признал Урина несостоятельным (банкротом). Суд тогда ввел в отношении должника процедуру реализации имущества на шесть месяцев - до 13 апреля 2022 года, а также включил в его реестр кредиторов требование Славянского банка в размере 1,4 млн рублей основного долга и 9,6 тыс. рублей расходов по оплате госпошлины.

Финансовым управляющим должника утвержден Юрий Прыгаев.

Сначала заявление АСВ о банкротстве бизнесмена было подано в Арбитражный суд Москвы, но 10 июня 2021 года городской суд решил передать его по подсудности в областной арбитраж.

Такое решение принято по поступившему в суд ходатайству должника в связи с тем, что он зарегистрирован в Орехо-Зуевском районе Московской области.

Ранее сообщалось, что в 2011 году суд приговорил уральского бизнесмена Урина, контролировавшего ряд банков, к 4,5 годам колонии общего режима по делу об избиении голландского бизнесмена Йоррита Фаассена на Рублевском шоссе. Кроме того, в 2013 году Урин был приговорен к 7,5 годам колонии по уголовному делу о мошенничестве на сумму в 16 млрд рублей, принадлежащих пяти крупным банкам Москвы, Челябинска, Екатеринбурга и Ростова.

В 2018 году СМИ писали, что бизнесмен освободился из колонии в Тамбовской области.

По данным следствия, с марта по ноябрь 2010 года бизнесмен основал компании по выводу активов банков, создавая видимость покупки высоколиквидных ценных бумаг крупных российских нефтяных энергетических компаний и банков. Однако ценных бумаг у него не было, и все сделки купли-продажи были фиктивными.

"Вырученные средства перечислялись на счета подконтрольных обвиняемому фирм. Следователи установили, что все четыре компании были зарегистрированы на подставных лиц и не вели реальной финансовой деятельности, представляя в налоговые инспекции и Федеральную службу по финансовым рынкам нулевые отчеты", - сказал ранее представитель Главного управления МВД по Москве.

Он сообщил, что позже часть денег оказалась на счетах крупной нефтяной компании.

"Урин совместно с соучастниками получил контроль над несколькими крупными банками. При этом в сферу интересов злоумышленников попали такие кредитные учреждения, как московские Славянский банк и Традо-банк, екатеринбургский Уралфинпромбанк, челябинский банк "Монетный дом" и ростовский Донбанк", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что для обеспечения быстрого и качественного притока денежных средств Урин "распорядился произвести резкое повышение депозитных ставок, не обошлось и без активной рекламной кампании – информация о выгодных вкладах очень быстро появилась в СМИ".

В группу Урина входили Славянский банк, Традо-банк, Уралфинпромбанк, "Монетный дом" и Донбанк, последовательно лишившиеся лицензий в 2010 году.

В результате финансовых махинаций этим пяти банковским учреждениям причинен ущерб на сумму почти 16 млрд рублей. Потерпевшим признано АСВ.