Петербург введет масочный режим в соцучреждениях на фоне осложнения эпидситуации

Кроме этого, власти решили прекратить плановую госпитализацию детей в стационары

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Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Главный государственный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова подписала постановление, направленное на усиление мер по профилактике вирусных заболеваний.

Согласно документу, опубликованному на сайте Роспотребнадзора по Петербургу, в городе отмечается осложнение эпидемической ситуации.

"В период с 5 по 11 декабря суммарная заболеваемость населения гриппом и другими ОРВИ превысила недельный эпидемический порог на 76,7%. Уровень недельного эпидемического порога для детей 7-14 лет превышен на 71,1%. В общей структуре заболеваемости на долю детей приходится 55%. Увеличилось число больных с признаками тяжелой и среднетяжелой форм острой респираторной инфекции, нуждающихся в госпитализации", - говорится в постановлении.

В Петербурге принимается ряд мер в целях предотвращения появления очагов заболеваемости.

"Ввести масочный режим в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности", - говорится в сообщении.

Кроме того, вводится масочный режим в стационарных и амбулаторных медицинских организациях.

Среди новых мер – запрет на плановую госпитализацию детей в стационары. Исключение составляют пациенты с заболеваниями, при которых отсрочка невозможна.

Роспотребнадзор также требует обеспечить госпитализацию с соблюдением условий, исключающих внутрибольничную передачу инфекций, включая разграничение потоков больных с учетом предполагаемой этиологии.

Согласно постановлению, запрещается допуск посетителей в стационары и учреждения закрытого типа. Исключение составят ухаживающие за тяжелыми пациентами лица.

В образовательных учреждениях будут приостановлены занятия при условии отсутствия 20% учащихся. Также в учебных заведениях вводится обязательная термометрия.