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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Что случилось этой ночью: среда, 14 декабря

Введение масочного режима в соцучреждениях Санкт-Петербурга, возможный срок передачи ЗРК Patriot Украине, продолжение обсуждения ЕС потолка цен на газ

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Петербург введет масочный режим в соцучреждениях на фоне осложнения эпидситуации. Эта мера также будет действовать в стационарных и амбулаторных медицинских организациях.

- США уже на этой неделе могут объявить о решении передать Украине ЗРК Patriot. По информации источников CNN, администрация Байдена завершает работу над соответствующими планами, однако их еще предстоит одобрить.

- ЕС продолжит обсуждать потолок цен на газ на следующей неделе. По словам министра экономики и энергетики ФРГ Роберта Хабека, странам ЕС удалось согласовать 90-95% того, о чем они договорились ранее.

- Полеты со стратегической авиабазы США временно прекращены из-за аварии B-2. На базе Уайтмен базируются все имеющиеся у США стратегические стелс-бомбардировщики.

- США высказались против возвращения сербских сил на север Косово. В Вашингтоне заявили, что Приштина располагает гарантиями в сфере безопасности со стороны США, которые участвуют в Силах для Косово (КФОР).

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