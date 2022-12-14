Производитель грузовиков Man передал российские активы местному дилеру

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Производитель грузовиков и автобусов Man, входящий в группу Traton германского автоконцерна Volkswagen, передал активы своей российской "дочки" (ООО "Ман Трак энд Бас Рус") местному дилеру марки, следует из данных ЕГРЮЛ.

Контроль над 100% долей российского представительства Man получило ООО "Ман Трак Челны", зарегистрированное в Татарстане, официальный дилер марки в Казани и Набережных Челнах. Согласно данным реестра, 100% долей российской "дочки" Man находятся в залоге у иностранных юрлиц группы Traton SE.

Volkswagen в конце октября сообщал, что планирует продать российские активы Man в этом году. Концерн отмечал, что в течение года намерен также продать местные активы конкурента Man в грузовом сегменте – компании Scania, а также бизнес производителя люксовых автомобилей Porsche. В связи с планами по соответствующим сделкам VW в своей отчетности перевел активы на 543 млн евро и обязательства на 206 млн евро в раздел предназначенных для продажи.

Сама группа Traton в середине сентября также сообщала, что Man и Scania продадут российские бизнесы местным партнерам. В результате сделок Traton рассчитывал зафиксировать убыток до 550 млн евро.

Scania и Man – заметные игроки на рынке грузовой автотехники в РФ. По данным портала "Автостат инфо", за 2021 год в РФ было реализовано в общей сложности чуть более 100 тысяч средне- и крупнотоннажных грузовиков. На Scania и Man совокупно приходилось более 12% рынка.