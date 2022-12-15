Scania вслед за Man передала российские активы в управление местному дилеру

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Производители грузовиков Scania и Man, входящие в группу Traton германского автоконцерна Volkswagen, передали активы российских "дочек" ООО "Ман Трак энд Бас Рус" и ООО "Скания Русь" своим местным дилерам, следует из данных ЕГРЮЛ.

Как сообщалось, накануне контроль над 100% долей российского представительства Man получило ООО "Ман Трак Челны", зарегистрированное в Татарстане - официальный дилер марки в Казани и Набережных Челнах. Согласно данным реестра, 100% долей российской "дочки" Man находятся в залоге у иностранных юрлиц группы Traton SE.

Активы российской "дочки" Scania 14 декабря также были переданы в собственность местному дилеру - ООО "Альфаскан", совладельцами которого являются АО "Альфа Групп" (99%) и предприниматель Радик Гарифьянов (1%). Но сайте "Альфаскана" говорится, что компания работает с 2007 года и, являясь крупнейшим региональным дилером грузовой и специализированной техники Scania, имеет дилерские центры в Ижевске, Казани, Набережных Челнах, Перми, Уфе и Чебоксарах.

Volkswagen в конце октября сообщал, что планирует продать российские активы Man и Scania в течение года. Концерн также заявлял о планах продажи местного бизнеса производителя люксовых автомобилей Porshe. В связи с планами по соответствующим сделкам VW в своей отчетности перевел активы на 543 млн евро и обязательства на 206 млн евро в раздел предназначенных для продажи.

Сама группа Traton в середине сентября также сообщала, что Man и Scania продадут российские бизнесы местным партнерам. В результате сделок Traton рассчитывал зафиксировать убыток до 550 млн евро.

Scania и Man были заметными игроками на рынке грузовой автотехники в РФ. По данным портала "Автостат инфо", за 2021 г. в РФ было реализовано в общей сложности чуть более 100 тыс. средне- и крупнотоннажных грузовиков. На Scania и Man совокупно приходилось более 12% рынка.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка российских представительств Scania и Man в 2021 году составила 74 млрд. руб. (+66%) и 42 млрд руб. (+19,6%) соответственно.