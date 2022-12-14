Сбор зерна в чистом весе в 2022 году в РФ составит около 150 млн т

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Сбор зерна в РФ в чистом весе в этом году составит около 150 млн тонн. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на правительственном часе в Госдуме в среду.

"Наши растениеводы добились рекордных сборов зерна – на сегодня это порядка 159 млн тонн в бункерном весе. В чистом рассчитываем, что будет около 150 млн тонн", - сказал он.

Министр сообщил, что урожай сахарной свёклы, сои, рапса, картофеля, овощей и фруктов также выше прошлогоднего.

По словам министра, результаты такой работы – "не просто, как говорится, "повезло с погодой". "За последние годы российский АПК сделал серьезный технологический рывок, и именно он гарантирует стабильные урожаи и делает возможным планомерный рост показателей", - подчеркнул Патрушев.

В частности, увеличивается объем внесения минеральных удобрений. В 2018 году было 39 кг на гектар, в 2022 – уже 60 кг. Энергообеспеченность организаций АПК за неполные 5 лет выросла на 5,8 млн лошадиных сил. Площадь обработки средствами защиты растений увеличена на 11%, или более чем на 10 млн га.

Министр также отметил, что в 2023 году Минсельхоз рассчитывает на сбор 125-127 млн тонн зерна, в том числе 80-85 млн тонн пшеницы.