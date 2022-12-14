Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Сбор зерна в чистом весе в 2022 году в РФ составит около 150 млн т

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Сбор зерна в РФ в чистом весе в этом году составит около 150 млн тонн. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на правительственном часе в Госдуме в среду.

"Наши растениеводы добились рекордных сборов зерна – на сегодня это порядка 159 млн тонн в бункерном весе. В чистом рассчитываем, что будет около 150 млн тонн", - сказал он.

Министр сообщил, что урожай сахарной свёклы, сои, рапса, картофеля, овощей и фруктов также выше прошлогоднего.

По словам министра, результаты такой работы – "не просто, как говорится, "повезло с погодой". "За последние годы российский АПК сделал серьезный технологический рывок, и именно он гарантирует стабильные урожаи и делает возможным планомерный рост показателей", - подчеркнул Патрушев.

В частности, увеличивается объем внесения минеральных удобрений. В 2018 году было 39 кг на гектар, в 2022 – уже 60 кг. Энергообеспеченность организаций АПК за неполные 5 лет выросла на 5,8 млн лошадиных сил. Площадь обработки средствами защиты растений увеличена на 11%, или более чем на 10 млн га.

Министр также отметил, что в 2023 году Минсельхоз рассчитывает на сбор 125-127 млн тонн зерна, в том числе 80-85 млн тонн пшеницы.

Минсельхоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Госсовет Крыма одобрил бесплатное выделение земли крымчанам - участникам СВО

Госсовет Крыма одобрил бесплатное выделение земли крымчанам - участникам СВО

Режим "черного неба" ввели в Томске на три дня

Режим "черного неба" ввели в Томске на три дня

Порядка 70 млн россиян сдали свои биометрические данные

Порядка 70 млн россиян сдали свои биометрические данные

Holcim уйдет из России вместе с брендом, активы будут переданы менеджменту

"Татнефть" попросила у ФАС одобрения на приобретение шинного бизнеса Nokian Tyres в РФ

Экспортную пошлину на пшеницу из РФ с 14 декабря повысили на 12%

Экспортную пошлину на пшеницу из РФ с 14 декабря повысили на 12%

Петербург введет масочный режим в соцучреждениях на фоне осложнения эпидситуации

Петербург введет масочный режим в соцучреждениях на фоне осложнения эпидситуации

Что произошло за день: вторник, 13 декабря

В РФ прививку от гриппа сделало около половины населения, прививочная кампания завершена

В РФ прививку от гриппа сделало около половины населения, прививочная кампания завершена

Принят в I чтении проект закона о запрете использования на госуровне иностранных слов

Принят в I чтении проект закона о запрете использования на госуровне иностранных слов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });