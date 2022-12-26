РФ в этом году на 25% увеличила экспорт продовольствия в дружественные страны

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - РФ в этом году на 25% нарастила поставки продовольствия в дружественные страны, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы будем продолжать эту работу", - сказала она. Как подчеркнула Абрамченко, за рубеж реализуются излишки, а приоритетом для отрасли является выполнение доктрины продовольственной безопасности, насыщение продовольствием внутреннего рынка.

"Наши партнеры в ЕС сами добровольно в результате введенных санкций отказались от даже продовольствия, которое изначально не предусматривалось как санкционная продукция, - сказала она. - Но из-за того, что были введены ограничения на страхование, на логистику, на взаимные расчеты, наши банки, в том числе Россельхозбанк, оказались отключены от межбанковской системы взаимных расчетов, вот из-за всего этого поставить, например, в ЕС, мы практически ничего не можем на сегодняшний день - ни минеральные удобрения, ни продовольствие".

При этом она напомнила, что РФ в этом году собрала не только рекордный урожай зерна, но существенно нарастила производство овощей, картофеля. Кроме того, в этом году был увеличен объем государственной поддержки сельского хозяйства, все дополнительные доходы, "которые поступают в бюджет от рыбохозяйственного комплекса, от агропромышленного комплекса, направляются назад в отрасли на новую палитру мер поддержки либо на существующие меры государственной поддержки". "И, конечно, это решение, поддержанное президентом, принятое председателем правительства, помогло отрасли в этот непростой период", - отметила вице-премьер.

Как сообщалось, в этом году Минсельхоз прогнозирует экспорт продукции АПК в объеме более $40 млрд против $37,1 млрд в 2021 году.