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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Абрамченко заявила, что к концу года 35% стоков ЖКХ в Волгу будут проходить очистку

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - До конца 2022 года 35% стоков предприятий ЖКХ, сбрасываемых в Волжский бассейн, будут проходить очистку благодаря мероприятиям национального проекта "Экология", сообщила в среду вице-премьер Виктория Абрамченко.

"За три года реализации проекта введено в эксплуатацию 74 очистных сооружения на территории 13 волжских регионов, в результате на сегодняшний день показатель проекта по очистке перевыполнен. Уже обеспечена очистка большее 800 млн кубометров стоков в Волгу, по итогам года 35% всех сбрасываемых предприятиями ЖКХ стоков будут проходить необходимую очистку", - сказала Абрамченко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По словам вице-премьера, предприятия ЖКХ являются основными загрязнителями Волги, на них приходится 83% стоков в реку. Несмотря на то, что в Волжском бассейне действует 45% промышленных и 50% сельскохозяйственных предприятий РФ, они занимают по данному показателю лишь второе место.

"В начале реализации проекта (2019 год - ИФ) объем загрязненных стоков предприятиями ЖКХ составлял более 3 млрд кубометров в год, это примерно 39% от общего объема загрязненных стоков таких предприятий по всей стране", - отметила Абрамченко.

Также, по данным Росгидромета, благодаря реализации нацпроекта доля створов Волги с грязной водой (4-го класса из 5 по классификации ведомства) сократилась с 16% до 4%, добавила вице-премьер.

На берегах Волги и ее основных притоков живет около 60 млн россиян, напомнила Абрамченко.

Волга Виктория Абрамченко
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