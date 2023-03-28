Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

Всероссийский проект по очистке водных объектов запустят в 2025 году

Всероссийский проект по очистке водных объектов запустят в 2025 году
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - С 2025 года в России планируется запустить новый федеральный проект по очистке рек, озер и водохранилищ, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании по его подготовке. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера.

"Президент поддержал наше предложение по расширению программ и созданию единого водного проекта. В перечень водных артерий планируется включить Иртыш и Дон, Амур, Урал, Неву, Волхов, Терек, озеро Ильмень. Таким образом, проект охватит практически 85% населения нашей страны, проживающих в бассейнах этих рек. Проект запустим уже в 2025 году", - сказала Абрамченко.

По ее словам, по аналогии с федеральным проектом "Генеральная уборка" сначала будет проведена инвентаризация загрязнений водных объектов для определения наиболее проблемных.

После этого будет начата расчистка русел рек, озер, водохранилищ и их берегов, ликвидация объектов, наносящих экологический ущерб, строительство очистных сооружений в населенных пунктах и модернизация очистных промышленных предприятий. Также будут приняты меры для снижения поступления в водоемы агрохимикатов и биогенных соединений.

Для этого Абрамченко уже дала ряд поручений ответственным ведомствам, добавили в пресс-службе.

"Для снижения загрязненных сточных вод Минстрою России предстоит оценить состояние ливневых и очистных сооружений в населенных пунктах. Росприроднадзору представить сведения о программах по модернизации очистных сооружений предприятиями I и II категории. А Минпромторгу России представить сведения о действующих программах и разрабатываемых механизмах поддержки промышленных предприятий по переходу на НДТ (наилучшие доступные технологии - ИФ). Минсельхозу России поручено представить предложения по набору мер по снижению поступлений агрохимиков и биогенных соединений (диффузный сток сельхозполей)", - говорится в сообщении.

На совещании глава Минприроды Александр Козлов напомнил, что сейчас в России в рамках нацпроекта "Экология" действует три водных федеральных проекта - "Оздоровление Волги", "Сохранение озера Байкал" и "Сохранение уникальных водных объектов", но каждый из них решает более узкие, в том числе региональные задачи.

"По экспертным оценкам, более 30% объема сброса загрязненных сточных вод приходится на бассейн Волги с Камой и Окой, от 10% до 30% - Балтийский бассейн, бассейн Иртыша и Урала, бассейн Дона и Кубани, а от 2% до 10% - бассейн Терека и бассейн Амура", - отмечается в релизе.

Виктория Абрамченко Амур Волхов Дон Ильмень Минприроды Александр Козлов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новак сообщил о росте поставок нефти из России в Индию в 2022 году в 22 раза

РЖД вводят скидки на металлургическую продукцию при гарантировании объемов перевозок

РЖД вводят скидки на металлургическую продукцию при гарантировании объемов перевозок

Транзит газа через Украину снова вырос до 42,2 млн куб. м в сутки

Активы Henkel в России могут приобрести акционеры "Фармстандарта" и Kismet Capital

Brent подешевела до $77,8 за баррель после роста котировок накануне

Американской International Paper разрешили продать долю в "Илиме" партнерам по СП

МВД Франции задействует 13 тысяч полицейских на акциях протеста 28 марта

МВД Франции задействует 13 тысяч полицейских на акциях протеста 28 марта

Европейская "дочка" ВТБ с 1 апреля получит статус ликвидируемой

Акционеры "Русала" отклонили требование Sual о предоставлении информации по сделкам

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });