Всероссийский проект по очистке водных объектов запустят в 2025 году

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Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - С 2025 года в России планируется запустить новый федеральный проект по очистке рек, озер и водохранилищ, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании по его подготовке. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера.

"Президент поддержал наше предложение по расширению программ и созданию единого водного проекта. В перечень водных артерий планируется включить Иртыш и Дон, Амур, Урал, Неву, Волхов, Терек, озеро Ильмень. Таким образом, проект охватит практически 85% населения нашей страны, проживающих в бассейнах этих рек. Проект запустим уже в 2025 году", - сказала Абрамченко.

По ее словам, по аналогии с федеральным проектом "Генеральная уборка" сначала будет проведена инвентаризация загрязнений водных объектов для определения наиболее проблемных.

После этого будет начата расчистка русел рек, озер, водохранилищ и их берегов, ликвидация объектов, наносящих экологический ущерб, строительство очистных сооружений в населенных пунктах и модернизация очистных промышленных предприятий. Также будут приняты меры для снижения поступления в водоемы агрохимикатов и биогенных соединений.

Для этого Абрамченко уже дала ряд поручений ответственным ведомствам, добавили в пресс-службе.

"Для снижения загрязненных сточных вод Минстрою России предстоит оценить состояние ливневых и очистных сооружений в населенных пунктах. Росприроднадзору представить сведения о программах по модернизации очистных сооружений предприятиями I и II категории. А Минпромторгу России представить сведения о действующих программах и разрабатываемых механизмах поддержки промышленных предприятий по переходу на НДТ (наилучшие доступные технологии - ИФ). Минсельхозу России поручено представить предложения по набору мер по снижению поступлений агрохимиков и биогенных соединений (диффузный сток сельхозполей)", - говорится в сообщении.

На совещании глава Минприроды Александр Козлов напомнил, что сейчас в России в рамках нацпроекта "Экология" действует три водных федеральных проекта - "Оздоровление Волги", "Сохранение озера Байкал" и "Сохранение уникальных водных объектов", но каждый из них решает более узкие, в том числе региональные задачи.

"По экспертным оценкам, более 30% объема сброса загрязненных сточных вод приходится на бассейн Волги с Камой и Окой, от 10% до 30% - Балтийский бассейн, бассейн Иртыша и Урала, бассейн Дона и Кубани, а от 2% до 10% - бассейн Терека и бассейн Амура", - отмечается в релизе.