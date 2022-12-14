В правительстве предложили выдавать бизнесу разрешения и лицензии в электронном виде

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Правительство предлагает перевести в 2023 году в электронный вид выдачу и продление всех востребованных бизнесом разрешений и лицензий и распространить механизм досудебного обжалования на сферу разрешительной деятельности, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на совещании у президента.

"Мы бы просили вашего согласия провести в 2023 году перевод в электронный вид всех востребованных бизнесом разрешений и лицензий и распространить механизм досудебного обжалования на сферу разрешительной деятельности", - попросил он Владимира Путина, тот поддержал предложение правительства.

С августа 2021 года был запущен эксперимент по автоматизации процессов лицензирования. В рамках эксперимента соискатели ряда лицензий получили возможность подавать заявление на портале госуслуг, а число требуемых от них документов сокращено - больше не требуется предоставлять те документы, которые уже есть у государства в других органах исполнительной власти.

По словам Григоренко, промежуточные результаты показали, что в рамках пилотного проекта сроки получения разрешений и лицензий сократились более чем в два раза, количество документов тоже сократилось примерно в два раза, а по отдельным видам лицензий и разрешений эта цифра "еще значительнее".

Для продолжения совершенствования этого вида деятельности бизнесу важно дать надежный канал обратной связи, сказал он. Таким каналом, как, например, в случае с контролем и надзором, проверками может стать досудебное обжалование решений контрольных органов при выдаче различного рода лицензий и разрешений.

В ходе реформы контрольно-надзорной деятельности осуществляется переход к обязательному досудебному обжалованию бизнесом решений ведомств.