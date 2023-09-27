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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

Кабмин разрабатывает механизм автопродления лицензий и разрешений для бизнеса

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ прорабатывает возможность "аккуратно внедрить" автопродление лицензий и различных разрешений для бизнеса, который соответствует регуляторным требованиям, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами кабмина.

"Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы аккуратно внедрить возможности активного автопродления лицензий и разрешений там, где предприятие или бизнесмен соответствует всем регуляторным требованиям. С тем чтобы вообще исключить какие-то контакты бизнеса с государством, чтобы это работало автоматом", - сказал Григоренко.

Ранее в правительстве РФ озвучивали идею сделать действие ряда лицензий бессрочной. В ноябре 2021 года заместитель руководителя аппарата правительства РФ Ольга Чепурина высказывала мнение, что действие лицензий в большинстве случаев должно быть бессрочным, так как их переоформление каждые два-три года "чрезмерно".

Перевод оформления лицензий в онлайн

Также Григоренко сообщил об итогах работы правительства по переводу процедуры выдачи для бизнеса лицензий и разрешений в электронный формат через портал "Госуслуг".

"На сегодняшний день из существующих 54 видов лицензий 51 вид лицензий можно через портал "Госуслуг" получить", - сказал он.

По его словам, три оставшиеся являются "специфическими, связанными с безопасностью", и при их получении требуется личное посещение госоргана.

В результате этой работы сократилось в среднем в два раза количество документов, которые требуется предоставлять для оформления лицензий, и сроки предоставления услуги - в среднем в три раза, с 45 до 15 рабочих дней.

Сервис оказался востребованным у бизнеса - более 70% заявлений на лицензии подаются через "Госуслуги".

Аналогичная работа велась и для процедуры выдачи различных разрешений для бизнеса, которых в стране существует более 500. На настоящий момент оформление 372 видов разрешений тоже доступно через "Госуслуги".

Дмитрий Григоренко
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