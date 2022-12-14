Цена золота отступила от полугодового максимума в преддверии решения ФРС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Цены на золото умеренно снижаются в среду, опускаясь с рекордной отметки почти за шесть месяцев, достигнутой 13 декабря.

Котировки февральских контрактов на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к 17:24 по Москве снизились на 0,3% - до $1820,6 за тройскую унцию.

Накануне контракт завершил торги на отметке $1825,5 за унцию, обновив максимум с конца июня благодаря падению курса доллара к евро на 0,9%. Доллар ослабел на данных о резком замедлении инфляции в США.

14 декаюря инвесторы заняли более осторожную позицию в ожидании последнего в этом году заседания Федеральной резервной системы, пишет MarketWatch. Федрезерв, как ожидается, повысит ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов после подъемов на 75 б.п. на четырех предыдущих заседаниях, однако глава центробанка Джером Пауэлл может умерить оптимизм инвесторов в ходе своей традиционной пресс-конференции.

"Подъем ставки на 50 б.п. представляется практически решенным делом, - отметил аналитик Kinesis Money Карло Альберто де Каза. - Любой "голубиный" комментарий от центробанка может придать новый импульс восстановлению золота. И наоборот, "ястребиная" риторика может ознаменовать начало консолидации или умеренной коррекции, хотя общий тренд, видимо, остается позитивным".

Мартовские фьючерсы на серебро подорожали на 0,2%, до $24,04 за унцию.

Цены на палладий понизились на 1,1%, до $1915 за унцию, платина подешевела на 0,7%, до $1031,2 за унцию.