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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

На Балтике начались ходовые испытания военного ледокола "Евпатий Коловрат"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Балтийский флот обеспечивает заводские ходовые испытания нового дизель-электрического ледокола "Евпатий Коловрат", который построили для Минобороны России, сообщила пресс-служба флота в среду.

"В настоящее время ледокол вышел в Балтийское море для проведения заводских ходовых испытаний", - говорится в сообщении пресс-службы.

Военные сообщили, что будут проверены все характеристики и системы ледокола, работа радионавигационных и других радиотехнических средств, грузоподъемных устройств, систем жизнеобеспечения, двигательных установок и якорных устройств.

По данным пресс-службы Балтфлота, ледокол "Евпатий Коловрат" проекта 21180М предназначен для самостоятельной проводки кораблей и судов в ледовых условиях с выполнением всех видов ледокольных работ, буксирного обеспечения, доставки грузов к удаленным районам базирования, оказания помощи судам, терпящим бедствие. Полное водоизмещение ледокола – 4080 тонн, длина корпуса – 82 метра, дальность плавания – 7600 миль, автономность – 30 суток, экипаж – 28 человек. Корабль способен преодолевать льды толщиной до 1 метра со скоростью 2 узла, сообщил Балтфлот.

"В морских полигонах Балтики регулярно проходят испытания новой техники для Военно-морского флота России и иностранных государств. В обеспечении этих мероприятий постоянно задействуются корабли, суда обеспечения, спасательные силы и морская авиация Балтийского флота", - говорится в сообщении пресс-службы.

Минобороны РФ Балтийский флот Евпатий Коловрат
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