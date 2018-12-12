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Для ВМФ заложен новый ледокол "Евпатий Коловрат"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Ледокол "Евпатий Коловрат" проекта 21180М заложили в среду, он будет построен для ВМФ, сообщили в Минобороны РФ.

"Строительство судов и кораблей ледового класса для ВМФ предусмотрено программой военного кораблестроения и соответствует задачам Военно-морского флота, силы которого выполняют задачи во всех широтах, включая морские районы со сложной ледовой обстановкой",- сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало.

Он сообщил, что ледокол будут строить предприятия "Судостроительная фирма "Алмаз".

"Водоизмещение ледокола составит четыре тысячи тонн. "Евпатий Коловрат" сможет развивать скорость до 14 узлов. Экипаж судна - около 30 человек. Автономность плавания - один месяц. Судно сможет ломать льды толщиной 1 метр",- отметил Дыгало.

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Теги: ВМФ, Евпатий Коловрат

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