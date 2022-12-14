В России будет создана платежная "Карта туриста" для иностранных путешественников

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В России на базе платежной системы "Мир" будет создана "Карта туриста" для иностранных путешественников, реализация проекта поручена Минэкономразвития.

"Развитие проекта "Карта туриста" на базе платежной системы "Мир" для иностранных туристов обсуждалось на совещании с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко. По его итогам Минэкономразвития определено ведомством, ответственным за межведомственную координацию и отраслевое масштабирование проекта "Карта туриста". В проработке проекта также поручено принять участие Минцифры, Минфину, МВД, ФСБ, Росфинмониторингу, Банку России и другим организациям", - сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с протоколом совещания.

Он добавил, что активное участие в разработке проекта принимает Центробанк. Министр экономического развития Максим Решетников представит в правительство доклад по вопросам развития проекта до 26 декабря.

Ранее туроператоры заявляли, что одна из причин отсутствия иностранных туристов в России - проблема с платежами после ухода иностранных платежных систем Visa и MasterCard. Из-за невозможности расплатиться картами туристам нужно везти с собой наличные, что создает неудобства и дополнительные риски для безопасности.