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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Госдума разрешила иностранным туристам расплачиваться картами в России

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который позволит иностранным туристам расплачиваться картами "Мир" на территории России, сообщает в среду пресс-служба Минэкономразвития.

"Законопроект, поддержанный депутатами Госдумы РФ в третьем чтении, даст право российским банкам открывать счет иностранным туристам и юридическим лицам без их личного присутствия или присутствия представителей. С помощью электронной карты турист сможет бронировать тур, а прибыв в Россию - расплачиваться за услуги и совершать покупки", - говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, для оформления "Карты туриста" российскому банку необходимо будет заключить договор и делегировать иностранному банку или иной иностранной финансовой организации проведение идентификации клиента или его представителя. После прохождения процедуры в своей стране туристам станет доступно открытие электронного счета в российском банке удаленно. Прибыв в Россию, путешественники смогут получить пластиковую карту.

"Электронная карта туриста - один из инструментов, позволяющих иностранным гражданам сделать отдых в нашей стране комфортнее. Карта туриста, наряду с планируемым запуском электронной визы и соглашений о безвизовых групповых поездках с Китаем и Ираном, будет способствовать росту въездного турпотока", - прокомментировал замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

Госдума Минэкономразвития
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