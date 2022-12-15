"Соллерс" консолидировал 100% бывшего СП с Mazda в РФ

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" закрыла сделку по выкупу доли Mazda в паритетном совместном предприятии с японским автопроизводителем во Владивостоке, следует из данных ЕГРЮЛ.

Соответствующие изменения внесены в реестр 14 декабря. Таким образом, "Соллерс" консолидировал 100% долей предприятия.

В конце ноября СП было переименовано из ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" в ООО "Автомобильные индустриальные технологии" (АИТ).

Mazda сообщала, что соглашение о передаче "Соллерсу" ее доли в дальневосточном СП было подписано 24 октября. Концерн отмечал, что сделка будет совершена за символическую стоимость в 1 евро и предполагает опцион на выкуп доли в СП в течение следующих трёх лет. Убыток в связи со сделкой Mazda оценила в 12 млрд иен - чуть более $82 млн.

Японский концерн добавлял, что после прекращения поставок автозапчастей на российский завод в марте и приостановки деятельности СП в конце апреля продолжал переговоры с группой "Соллерс", но не увидел возможностей для продолжения бизнеса в России.

В "Соллерсе" подтверждали факт соглашения по выкупу доли в СП и заявляли о планах в 2023 году загрузить завод производством автомобилей других брендов. Каких именно, в компании пока не сообщали.

СП "Соллерса" и Mazda выпускало автомобили с 2012 года. До весны там производились кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, седан Mazda 6. За 2021 год завод произвел около 29 тыс. машин.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Mazda в РФ в 2021 году составили 29,177 тыс. автомобилей (+10,6%). По итогам 11 месяцев 2022 года они рухнули на 66.1%, до 8,818 тыс. шт.