Геофизическая служба сообщила о сейсмическом событии перед пожаром в Иркутской области

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Сейсмическое событие зафиксировано перед пожаром на Ангарской нефтехимической компании, сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы СО РАН.

"В 05:54 по местному времени сейсмостанция Иркутск зарегистрировала сейсмическое событие, которое Байкальским филиалом было интерпретировано, как взрыв на расстоянии 40 км. По сообщениям СМИ это событие совпадает с пожаром на промплощадке АНХК", - говорится в сообщении.

Опираясь на данные жителей региона, филиал оценил интенсивность события по макросейсмическим данным: в Ангарске, Мегете, Мамонах, Иркутске - в 4 балла, в Шелехове - 3-4 балла, в Маркова - 2-3 балла.

Ранее сообщалось, что АНХК произошел пожар на технологической установке, который к настоящему времени потушен.