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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Пожар не повлиял на выпуск топлива Ангарской нефтехимической компанией

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Ангарская нефтехимическая компания (АНХК) продолжает выпуск топлива после пожара в четверг, сообщила пресс-служба АНХК.

"АНХК продолжает выпуск моторного топлива в полном объеме. Отгрузка товарной продукции идет в соответствии с планом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорание на технологической установке АНХК ликвидировано. По данным завода, в результате пожара два человека погибли, один доставлен в медицинское учреждение. Семьям погибших предприятие обещает оказать необходимую помощь.

По данным губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, пострадали пять человек – один в больнице, ещё четверо направлены на амбулаторное лечение, написал он в своем телеграм-канале.

На заводе создана комиссия по выяснению причин случившегося, сообщается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что АНХК произошел пожар на технологической установке, который к настоящему времени потушен.

Иркутская область Ангарск Ангарская нефтехимическая компания АНХК
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