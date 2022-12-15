Иркутский губернатор сообщил о пятерых пострадавших во время пожара в Ангарском округе

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Пять человек пострадали во время пожара на Ангарской нефтехимической компании (АНХК), сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Уточненные данные от Минздрава по пострадавшим. Один - в больнице, ещё четыре направлены на амбулаторное лечение. На территории АНХК идёт заседание комиссии по чрезвычайной ситуации. Кроме того, в близлежащих домах проведено обследование. Повреждений не выявлено", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее СК сообщал, что в результате инцидента четыре человека пострадали - двое погибли, один был госпитализирован и еще один отказался от медпомощи. Возбуждено дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ранее сообщалось, что на АНХК произошел пожар на технологической установке, который к настоящему времени потушен.