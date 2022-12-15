ВС поддержал арест имущества экс-руководителей Мастер-банка на 24,6 млрд руб. у каждого

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ отказал экс-руководителям Мастер-банка и Международной общественной организации (МОО) "Международный центр Рерихов" в отмене мер обеспечения по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о привлечении к субсидиарной ответственности бывших топ-менеджеров банка.

Как следует из определения суда, размещенного на сайте, "изложенные в жалобах доводы ... не подтверждают существенных нарушений судами норм права, рассматривались и получили соответствующую оценку".

Девятый арбитражный апелляционный суд 24 мая оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 28 февраля по заявлению АСВ арестовал имущество экс-руководителей кредитного учреждения.

В феврале были арестованы и 118 картин Николая Рериха, принадлежащие экс-предправления банка Борису Булочнику, ряд других произведений искусства.

Суд первой инстанции также запретил Росрегистрации совершать любые регистрационные действия с имуществом должников, а МОО "Международный Центр Рерихов и "любым иным лицам - совершать любые сделки, влекущие или могущие повлечь переход права собственности на объекты", указанные в уголовном деле против Булочника.

Арбитражный суд Московского округа 15 августа оставил в силе арест имущества. Арест был произведен по заявлению АСВ.

В октябре должники обратились с жалобами в ВС РФ.

Арбитражный суд Москвы 28 января 2022 года привлек к субсидиарной ответственности Бориса Булочника и Александра Булочника, Нагаеву и Орлова.

Суд тогда приостановил производство по заявлению АСВ в части определения размера ответственности до окончания расчета с кредиторами.

На прошлых заседаниях отмечалось, что Борис Булочник занимал должность председателя правления банка, Александр Булочник, Нагаева и Орлов входили в кредитный комитет.

АСВ считает, что ответчики одобряли выделение банком заведомо невозвратных кредитов. Таковыми агентство считает 44 кредита, выданных юрлицам, примерно на 18,2 млрд рублей, и 154 кредита – физлицам.

Часть решений о выдаче кредитов оформлялась кредитным комитетом, часть – правлением, но все решения подписывал Борис Булочник, сказала ранее представитель агентства. По словам представителя АСВ, кредиты "минимально погашались, но не всеми и до отзыва у банка лицензии".

Отвечая ранее на вопрос суда, представитель АСВ заявила, что "распределить ущерб по конкретным лицам невозможно", поэтому подан иск о привлечении к субсидиарной ответственности.

Агентство пыталось возвратить кредитные средства, но большинство заемщиков уже признаны банкротами или не имеют имущества, сказала она.

Кроме того, по мнению АСВ, бывший предправления Мастер-банка Борис Булочник не принял меры для предотвращения банкротства кредитного учреждения.

Между тем представители ответчиков высказали мнение, что АСВ не доказало вины их доверителей. По их словам, практически заседания правления не проводились. Протоколы заседаний были, но участники заседаний (ответчики - ИФ) на заседаниях отсутствовали, что подтверждается документами. Кроме того, в документах не указывались результаты голосования, подчеркивали они.

По словам ответчиков, на заседаниях, где рассматривался вопрос о выделении кредитов, часто присутствовал представитель ЦБ РФ, который не возражал против выделения средств.

На заседании отмечалось, что материалы судебного дела превышают 409 томов.

Суд 25 мая 2017 года приостановил производство по рассмотрению заявления АСВ до формирования конкурсной массы, предназначенной для выплаты долгов кредиторам. В конце апреля 2018 года суд возобновил производство по делу. Заседания неоднократно откладывались.

Иск АСВ поступил в суд в декабре 2016 года.

ЦБ РФ отозвал лицензию у Мастер-банка 20 ноября 2013 года. Арбитражный суд Москвы 16 января 2014 года по заявлению ЦБ РФ признал банк банкротом, открыл конкурсное производство и назначил конкурсным управляющим АСВ.

Представитель ЦБ РФ заявил тогда, что размер обязательств банка на момент отзыва лицензии почти на 4,5 млрд рублей превышал стоимость имущества. На дату обследования активы банка составляли 60,4 млрд рублей, обязательства - более 64 млрд рублей.

Представитель временной администрации заявил, что превышение обязательств на тот момент над размером активов составляло около 17,2 млрд рублей. Это было обусловлено тем, что несколько крупных заемщиков перестал обслуживать свои обязательства. По предварительным данным, обязательства банка перед физлицами составляли около 47 млрд рублей, в то время как фонд обязательного резервирования - примерно 30 млрд рублей.

Выступая на заседании в декабре 2015 года, представитель АСВ сообщил, что на тот момент частично (33,9%) была погашена задолженность перед кредиторами первой очереди. На выплаты им было направлено 15,6 млрд рублей. Полностью выплачены денежные средства кредиторам с суммой долга не более 300 тыс. рублей.

К моменту признания банка банкротом остаток средств на счетах составлял 6,9 млрд рублей, за время банкротства в конкурсную массу поступило около 10 млрд рублей. Реализовано имущество на 268 млн рублей, удовлетворены иски на сумму 25 млрд рублей.

Мастер-банк по итогам первого полугодия 2013 года занимал 70-е место по размеру активов и 39-е место по объему средств на счетах физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".