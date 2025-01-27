Бывший руководитель Мастер-банка Булочник заочно приговорен к десяти годам колонии

Он осужден по делу о хищении 4,4 млрд рублей

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд заочно приговорил к 10 годам колонии общего режима бывшего председателя правления Мастер-банка Бориса Булочника по делу о хищении более чем 4,4 млрд рублей банка и отмывании, сообщила прокуратура Москвы.

75-летний подсудимый находится в международном розыске.

Суд установил, что Булочник, "занимая должность председателя правления ОАО КБ "Мастер-Банк", действуя в составе организованной группы, вместе с соучастниками из числа руководителей и сотрудников банка, с июля 2011 года по ноябрь 2013 года похитил денежные средства банка".

Соучастники предоставляли заведомо невозвратные кредиты 70 физическим лицам, которые в действительности кредитные договоры не заключали, а также четырем юридическим лицам, имеющим признаки фиктивности. "Общая сумма полученных денежных средств превысила 4,4 млрд рублей", - отметили в прокуратуре.

Кроме того, с ноября 2012 года по июнь 2013 года под предлогом размещения денег в форме депозитных вкладов без оформления надлежащих документов соучастники похитили денежные средства, принадлежащие двоим вкладчикам банка, на общую сумму более 160 млн рублей.

"Помимо этого, используя свое служебное положение, с целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, соучастники изготовили подложный кредитный договор. По его условиям банк предоставил фиктивному заемщику кредит с лимитом в сумме 275 млн рублей, денежные средства по которому были перечислены иностранной компании в счет оплаты покупки 48 произведений искусства, авторства С.Н. Рериха", - рассказали в прокуратуре.

Приобретенные картины были ввезены в Россию. Следствие добилось их ареста.

Кроме того, суд удовлетворил в полном объеме исковые требования, заявленные представителем потерпевшего в лице ГК "Агентство по страхованию вкладов" на сумму более 4,4 млрд рублей, а также частично удовлетворил исковые требования двоих потерпевших на общую сумму более 160 млн рублей.

"Произведения искусства из коллекции Рериха Н.К. и Рериха С.Н., полученные в результате совершения преступления, конфискованы в доход государства. Иные картины и предметы искусства, признанные вещественными доказательствами, также переданы в доход государства", - заявили в прокуратуре.

Мастер-банк лишился лицензии 20 ноября 2013 года. В январе 2014 года банк был признан банкротом по заявлению Банка России.