Песков заявил, что на судьбу "Северного потока" повлияет только ремонт или запуск уцелевшей ветки

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Возобновление канадских санкций в отношении турбин для "Северного потока" никак не повлияет на судьбу газопровода, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать соответствующее решение канадских властей и поинтересовались, как оно может отразиться на судьбе газопровода.

"На "Северном потоке" сейчас может отразиться только ремонт или запуск единственной уцелевшей ветки второго "потока". До ремонта дела пока не дошло, никаких решений на этот счет не принималось", - отреагировал представитель Кремля.

"Пока мы не знаем ничего о результатах расследования, не знаем, насколько страны, в экономической зоне которых произошла эта диверсия, будут настаивать на том, чтобы докопаться до истины. Это будет нам всем интересно узнать", - продолжил Песков.

Он также отметил, что "пока нет никаких решений о запуске уцелевшей ветки".

Так что, отметил Песков, решение Канады "вряд ли как-то повлияет" на ситуацию вокруг "Северного потока".

"Хотя, безусловно, турбины нуждаются в сервисе, в ремонте. Собственно, санкции эти по-прежнему будут бить не только по тем, против кого они нацелены, но и против европейских потребителей", - подытожил он.

Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли и министр природных ресурсов Джонатан Уильямс объявили, что власти страны восстанавливают действие санкций в отношении турбин российских трубопроводов "Северного потока".

"Правительство Канады приняло решение отозвать временное разрешение, выданное с целью позволить вернуть в Германию турбины, ремонтировавшиеся на заводе Siemens в Монреале", - говорится в заявлении.

"Канада принимает это решение, признавая, что обстоятельства, связанные с предоставлением освобождения от санкций, изменились, оно больше не служит своей цели", - отметили министры.

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен из-за санкционных проблем с обслуживанием оборудования. В сентябре были взорваны две нитки первого "Северного потока" и одна "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм.