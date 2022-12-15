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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Канада возвращает санкции в отношении турбин "Северного потока"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Власти Канады восстанавливают действие санкций в отношении турбин российских трубопроводов "Северного потока", объявили глава МИД Мелани Жоли и министр природных ресурсов Джонатан Уильямс.

"Правительство Канады приняло решение отозвать временное разрешение, выданное с целью позволить вернуть в Германию турбины, ремонтировавшиеся на заводе Siemens в Монреале", - говорится в заявлении.

"Канада принимает это решение, признавая, что обстоятельства, связанные с предоставлением освобождения от санкций, изменились, оно больше не служит своей цели", - отметили министры.

По их словам, решение было принято после тесного сотрудничества с Украиной, Германией и другими европейскими союзниками.

Ранее агентство Bloomderg со ссылкой на осведомленные источники сообщило о намерении властей Канады восстановить действие санкций в отношении турбин российских трубопроводов "Северного потока".

"Решение было доведено до сведения правительств Германии и Украины и, как ожидается, будет объявлено Канадой позднее в среду", - приводит агентство слова источника.

Отмечалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили данный вопрос в ходе телефонного разговора во вторник.

Канада Северный поток
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