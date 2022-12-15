Песков не знает, поздравит ли Путин с юбилеем экс-главу администрации президента Юмашева

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову неизвестно, будет ли глава государства поздравлять экс-руководителя администрации президента Валентина Юмашева с 65-летием.

"Мне неизвестно о том, что планируется какой-то звонок", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что Юмашев оставил определенный след в российской политике. "Он возглавлял администрацию и, конечно, был очень заметной личностью в российской политике. Вместе с тем он уже долгое время как отошел от дел. Поэтому поздравим его с днем рождения и желаем ему всего хорошего", - сказал пресс-секретарь.

Юмашев в 1997-1998 годах возглавлял администрацию президента Бориса Ельцина. Он женат на дочери Ельцина Татьяне Дьяченко. С августа 1998 года Юмашев являлся советником главы государства на общественных началах. В июне этого года стало известно, что Юмашев больше не занимает этот пост.