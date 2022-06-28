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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

Уход Юмашева с поста советника президента РФ объяснили состоянием его здоровья

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Валентин Юмашев ушел с поста советника президента РФ Владимира Путина на общественных началах по состоянию здоровья, сообщил исполнительный директор "Ельцин Центра" Александр Дроздов.

"Я могу сказать достоверно совершенно - (уход Юмашева) никак не связан (с проведением спецоперации в Украине - ИФ). Он давно, собственно, готовился к этому, но в силу состояния здоровья, и плюс вот эта долговременная многомесячная изоляция. Он сейчас в Москве, но тем не менее он сосредоточился исключительно на делах центра, ну и еще у него есть какие-то обязанности", - сказал Дроздов в интервью RTVI.

В начале июня в Кремле подтвердили, что Валентин Юмашев уже месяц как не является советником президента РФ на общественных началах.

Валентин Юмашев Ельцин Центр
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