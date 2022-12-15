Минобороны РФ сообщило о наступлении на донецком направлении и отражении контратак ВСУ

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные ведут наступление на донецком направлении и отражают контратаки вооруженных сил Украины (ВСУ), заняты новые выгодные рубежи и позиции, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в четверг.

Он сообщил, что в течение суток "противником предпринимались безуспешные попытки восстановить положение своих войск в районах населенных пунктов Северное и Красногоровка Донецкой народной республики. Все контратаки ВСУ были отражены".

По словам представителя военного ведомства, на этом направлении потери армии Украины составили: около 30 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и два автомобиля.

"На купянском направлении упреждающим огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем, ударами армейской авиации сорвана попытка противника атаковать российские войска в направлении населенного пункта Софиевка Луганской народной республики", - сказал Конашенков. По его данным, "уничтожено до 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и три пикапа".

"На красно-лиманском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии пресечена попытка четырех штурмовых групп ВСУ контратаковать в направлении населенных пунктов Площанка, Голиково и Кременная Луганской народной республики", - сообщил представитель ведомства. Он добавил, что на этом направлении потери армии Украины составили: более 40 военнослужащих, боевая машина пехоты и три бронеавтомобиля.

"На южно-донецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии поражены резервы противника в районе населенного пункта Доброволье Донецкой народной республики", - сказал Конашенков. Он сообщил, что в районе населенного пункта Павловка (ДНР) уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. "Суточные потери украинских войск на данном направлении составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными и четыре автомобиля", - сообщил представитель ведомства.

Уничтожены склады Вооруженных сил Украины в районе города Купянск, Тягинки Херсонской области и в городе Орехов Запорожской области.

"В районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США", - сообщил Конашенков.

"Ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления подразделений 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка и 105-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, а также 45 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 86 районах", - сообщил он.

Российские военные за сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе населенного пункта Яблоновка и военно-транспортный вертолет Ми-8 в районе Николаевки (ДНР), заявил Конашенков. По его словам, также за сутки уничтожено 11 украинских беспилотников в ДНР и Запорожской области.

"Кроме того, перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган" в районе населенного пункта Новогоровка Запорожской области", - сказал Конашенков.

Он заявил, что всего с начала проведения военной операции на Украине уничтожено 344 самолета, 184 вертолета, 2 669 дронов, 396 зенитных ракетных комплексов, а также 7 127 танков и других боевых бронемашин.