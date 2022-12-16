Военные РФ сообщили о пресечении атаки усиленной роты ВСУ на южно-донецком направлении

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные пресекли попытку атаки усиленной роты ВСУ в направлении населенного пункта Сладкое в ДНР, заявили в Минобороны РФ.

"На южно-донецком направлении в результате упреждающих действий российских войск и комплексного огневого поражения пресечена попытка атаки усиленной роты ВСУ в направлении населенного пункта Сладкое Донецкой народной республики", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в пятницу.

По его словам, на донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия, выбивая противника с занимаемых позиций.

"В районах населенных пунктов Новомайорское и Шевченко Донецкой народной республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ", - сообщил Конашенков.

Он заявил, что за сутки на южно-донецком направлении потери ВСУ составили до 50 военнослужащих и три автомобиля.

"В районах населенных пунктов Артемовск и Шумы Донецкой народной республики, а также Белогоровка Луганской народной республики отражены три контратаки противника", - сказал Конашенков.

По его данным, в результате огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции, потери армии Украины составили более 40 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

"На купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое и Кисловка Харьковской области уничтожено до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - сообщил представитель Минобороны РФ.

"На красно-лиманском направлении в ходе наступательных действий на отдельных направлениях и ударов артиллерии за сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа", - заявил он.

Также, по его словам, в районах населенных пунктов Терны Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики обнаружены и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

Конашенков также сообщил, что российские военные нанесли удар по складу с ракетно-артиллерийским вооружением в Харькове.

По его словам, также уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Рай-Александровки Донецкой народной республики.

"Ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления подразделений 1-й бригады территориальной обороны в районе города Берислав Херсонской области, 102-й и 108-й бригад территориальной обороны в районе города Гуляйполе Запорожской области, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 93 районах", - сказал Конашенков.

Он заявил, что за сутки средствами противовоздушной обороны сбито четыре украинских беспилотника в Харьковской области и ДНР, а также два реактивных снаряда HIMARS американского производства в районе города Первомайск (ЛНР).

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 344 самолета, 184 вертолета, 2673 беспилотных летательных аппарата, 396 зенитных ракетных комплексов, 7134 танка и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3689 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7625 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.