Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Военные РФ сообщили о пресечении атаки усиленной роты ВСУ на южно-донецком направлении

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные пресекли попытку атаки усиленной роты ВСУ в направлении населенного пункта Сладкое в ДНР, заявили в Минобороны РФ.

"На южно-донецком направлении в результате упреждающих действий российских войск и комплексного огневого поражения пресечена попытка атаки усиленной роты ВСУ в направлении населенного пункта Сладкое Донецкой народной республики", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в пятницу.

По его словам, на донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия, выбивая противника с занимаемых позиций.

"В районах населенных пунктов Новомайорское и Шевченко Донецкой народной республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ", - сообщил Конашенков.

Он заявил, что за сутки на южно-донецком направлении потери ВСУ составили до 50 военнослужащих и три автомобиля.

"В районах населенных пунктов Артемовск и Шумы Донецкой народной республики, а также Белогоровка Луганской народной республики отражены три контратаки противника", - сказал Конашенков.

По его данным, в результате огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции, потери армии Украины составили более 40 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

"На купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое и Кисловка Харьковской области уничтожено до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - сообщил представитель Минобороны РФ.

"На красно-лиманском направлении в ходе наступательных действий на отдельных направлениях и ударов артиллерии за сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа", - заявил он.

Также, по его словам, в районах населенных пунктов Терны Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики обнаружены и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

Конашенков также сообщил, что российские военные нанесли удар по складу с ракетно-артиллерийским вооружением в Харькове.

По его словам, также уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Рай-Александровки Донецкой народной республики.

"Ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления подразделений 1-й бригады территориальной обороны в районе города Берислав Херсонской области, 102-й и 108-й бригад территориальной обороны в районе города Гуляйполе Запорожской области, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 93 районах", - сказал Конашенков.

Он заявил, что за сутки средствами противовоздушной обороны сбито четыре украинских беспилотника в Харьковской области и ДНР, а также два реактивных снаряда HIMARS американского производства в районе города Первомайск (ЛНР).

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 344 самолета, 184 вертолета, 2673 беспилотных летательных аппарата, 396 зенитных ракетных комплексов, 7134 танка и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3689 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7625 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля – 16 декабря 2022 годаВоенная операция на Украине
Игорь Конашенков Минобороны РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк России в третий раз подряд воздержался от сигнала по ДКП

Дефицит некоторых вакцин для кошек и собак объяснили сокращением их импорта

Дефицит некоторых вакцин для кошек и собак объяснили сокращением их импорта

Песков анонсировал скорое подписание указа об ответных мерах на потолок цен на нефть

Песков анонсировал скорое подписание указа об ответных мерах на потолок цен на нефть

Лукашенко заявил о срыве сроков создания единого с Россией рынка газа

Лукашенко заявил о срыве сроков создания единого с Россией рынка газа

Три человека погибли при крушении вертолета Ми-8 в Бурятии

Три человека погибли при крушении вертолета Ми-8 в Бурятии

Космонавты попытаются снизить температуру в поврежденном корабле "Союз МС-22"

Космонавты попытаются снизить температуру в поврежденном корабле "Союз МС-22"

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят в понедельник из-за ремонта

Что случилось этой ночью: пятница, 16 декабря

Число погибших в аварии с автобусом в Хабаровском крае увеличилось до семи человек

Осужденный ранил двух полицейских в здании суда в Карабаше

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });