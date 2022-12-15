Жителям новых территорий РФ предложат ипотеку в новостройках по ставке 2%

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил предоставлять ипотеку на квартиры в новостройках для жителей новых регионов по ставке в 2% годовых.

"Особое решение предлагаю для новых регионов юго-запада России: Донецкой, Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Для жителей этих субъектов Федерации предлагаю предоставлять ипотеку для нового строительства, то есть жилья в новостройках по льготной ставке в 2%", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в четверг.

По его словам, "ясно, что там сейчас эта новая стройка в зачаточном состоянии, но вот это будет инструментом для того, чтобы развернуть это строительство".

"Да, объем жилищного строительства здесь пока ограничен, но введение этой льготной ипотеки, на мой взгляд, и коллеги с этим согласны, послужит условием для долгосрочного продления стройки на новых территориях", - пояснил Путин.