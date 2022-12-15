Программу льготной ипотеки продлят до 1 июля 2024 г. с повышением ставки до 8%

Программа семейной ипотеки будет расширена

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ на полтора года продлит программу льготной ипотеки, повысив ставку с 7% до 8%, программа семейной ипотеки будет расширена на семьи с двумя детьми, не достигшими 18 лет.

"31 декабря действие льготной ипотеки заканчивается, в этой связи считаю необходимым принять следующие решения. Первое, как и договаривались, мы будем сворачивать механизм льготной ипотеки, мы вчера, коллеги, с вами это обсуждали. Мы будем сворачивать, но будем делать это плавно. Что именно имею в виду? Мы продлим льготную ипотеку по всей территории России до 1 июля 2024 года. При этом ставка по ним будет повыше, увеличится до 8%", - заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в четверг.

"Второе. При этом, напротив, будет расширен доступ к семейной ипотеке, которая становится нашим основным инструментом", - добавил президент.

Он напомнил, что сейчас семейную ипотеку могут получать семьи, в которых дети родились, начиная с 2018 года. "Теперь предлагаю обеспечить доступ к ипотеке по ставке 6% для семей, у которых как минимум два ребенка не достигли возраста 18 лет. Это новое предложение, прошу отработать как можно быстрее и приступить к реализации", - заявил Путин.

Льготная ипотека

Льготная программа ипотеки работает с 2019 года. Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов - до 6 млн рублей.

Правительство вслед за резким ростом ключевой ставки до 20% в марте повысило ставку в рамках программы льготной ипотеки - с 7% до 12%. После того, как ЦБ начал снижать ключевую ставку, была снижена и ставка по льготной ипотеке, до 9%. Кроме того, программа, срок которой истекал 1 июля 2022 года, была продлена до конца этого года. В июне Путин предложил ещё раз снизить ставку по программе льготной ипотеки - с 9% до 7%.