Предельный возраст для получения помощи из фонда "Круг добра" увеличат до 19 лет

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Предельный возраст, до которого можно будет получать помощь из фонда "Круг добра", будет увеличен с 18 до 19 лет, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В ближайшее время будет увеличен возраст, до которого можно получать помощь фонда. (...) С 18 до 19 лет. Прошу это исполнить. Чтобы в течение года после совершеннолетия аккуратно, без ущерба для пациента перевести финансирование дальнейшей терапии за счет средств, предусмотренных для взрослых", - сказал Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в четверг.

По его словам, бюджета фонда в настоящее время "полностью хватает" на финансирование лечения всех детей, которым нужна такая помощь. "В распоряжении фонда остаются значительные суммы денежных средств. (...) К концу текущего года накопится свыше 80 млрд рублей", - сказал президент.

С учетом объемов накопленных денежных средств Путин предложил "расширить мандат фонда".

"Нужно предусмотреть возможность оплаты за счет "Круга добра" дополнительных видов и объемов реабилитации больных детей, подчеркну - сверх объемов предоставляемых индивидуальной программой реабилитации. У детей должна быть возможность не только получать лечение, но и проходить восстановление. В этой связи необходимо предусмотреть оплату дорогостоящих технических средств реабилитации, а также средств для разработки опорно-двигательного аппарата", - пояснил Путин.

"Кроме того, "Круг добра" возьмет на себя оплату лекарств для детей с другими сложными заболеваниями, которые сейчас не финансируются в полном объеме региональными бюджетами", - заключил президент.