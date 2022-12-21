ФАС помогла фонду "Круг добра" на 40% снизить стоимость закупаемых лекарств

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в текущем году помогла фонду "Круг добра" снизить стоимость закупаемых лекарственных препаратов на 40%, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Снижение цен по итогам переговорного процесса достигло в среднем 40% относительно первоначально предложенных фармкомпаниями фонду и до 49% относительно цен при ранее проводимых в России закупках", - говорится в сообщении пресс-службы ФАС России.

Отмечается, что служба оказала фонду содействие в проведении переговоров с поставщиками 22 лекарственных препаратов для детей с тяжелыми заболеваниями.

Фонд "Круг добра" создан указом президента РФ для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими заболеваниями. Работа фонда позволяет, в частности, закупать для таких детей дорогостоящие препараты, которые пока еще не зарегистрированы в РФ.