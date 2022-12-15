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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:04

Первый вице-премьер Белоусов и губернаторы попали под санкции США

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Минфин США включил в санкционный список российского первого вице-премьера Андрея Белоусов и ряд губернаторов.

Кроме Белоусова, под санкции попали вице-премьер Дмитрий Чернышенко, замминистра финансов, куратор налоговой политики Алексей Сазанов, генеральный директор - председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров, председатель совета директоров государственной судоходной компании "Совкомфлот" Сергей Франк.

Также под санкции попали губернаторы: Московской области - Андрей Воробьев, Ленинградской области - Александр Дрозденко, Алтайского края - Виктор Томенко, Ставропольского края - Владимир Владимиров, глава Республики Коми Владимир Уйба, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Красноярского края Александр Усс, глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Кроме того, в списке фигурируют губернаторы: Калининградской области - Антон Алиханов, Ямало-Ненецкого автономного округа - Дмитрий Артюхов, Липецкой области - Игорь Артамонов, Владимирской области - Александр Авдеев, Самарской области - Дмитрий Азаров, Волгоградской области - Андрей Бочаров, Брянской области - Александр Богомаз.

Санкции вводятся и против губернаторов: Вологодской области - Олега Кувшинникова, Свердловской области - Евгения Куйвашева, Тюменской области - Александра Моора, Новгородской области - Андрея Никитина, Смоленской области - Алексея Островского, Оренбургской области - Дениса Паслера, Тамбовской области - Максима Егорова, Белгородской области - Вячеслава Гладкова, Ростовской области - Василия Голубева, Воронежской области - Александра Гусева, главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, главы Республики Саха Айсена Николаева, главы Чувашской Республики Олега Николаева.

США Минфин Андрей Белоусов Дмитрий Чернышенко Алексей Сазанов Сергей Франк Александр Усс
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