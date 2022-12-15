В SDN List Минфина США включены Росбанк и структуры группы ВТБ

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Минфин США включил в SDN List Росбанк, сообщил администратор санкционного списка OFAC.

Управление одновременно выдало традиционную для таких случаев лицензию на сворачивание операций с Росбанком, срок ее действия - до 15 марта 2023 года. Также Росбанк добавлен в лицензию, разрешающую операции с подсанкционными российскими банками для финансирования энергетики (действительна до 16 мая 2023 года).

Кроме того, OFAC включил в санкционный список ряд структур группы ВТБ (которые и раньше фактически подпадали под санкции по правилу "50+", но не были поименованы в SDN List напрямую - "ВТБ Девелопмент", "ВТБ Лизинг" и др.). Это упростит санкционный комплаенс, говорится в сообщении OFAC.

Росбанк до мая 2022 года входил в группу Societe Generale, однако после ее решения уйти из России сменил собственника. Им стала компания "Интеррос", которая и основала банк в 1998 году.

В октябре "Интеррос" передал 47,5% в капитале Росбанка благотворительному фонду Владимира Потанина, снизив долю владения до 45%. Еще 7,5% акций в конце сентября перешли на баланс компании "Русфинанс" (принадлежит Росбанку), они будут переданы на мотивационную программу для сотрудников Росбанка.

"Введенные со стороны США в отношении Росбанка санкции не окажут существенного влияния на нашу работу. Мы сохраняем все лучшие практики и стандарты в интересах наших клиентов. Банк продолжает работать в стандартном режиме, производить все операции в рублях как дистанционно, так и в широкой сети офисов. Все условия обслуживания и тарифы по продуктам сохраняются", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Росбанка.

Росбанк имеет один из самых высоких показателей норматива достаточности капитала среди российских банков и способен обеспечить бесперебойное и качественное обслуживание клиентов, добавили в банке.

"Введенные в отношении аффилированных с ВТБ компаний санкции США - очередное доказательство желания оказать давление на бизнес, партнеров и контрагентов с целью получения собственной выгоды. Это политизированное решение, которое, впрочем, не особо скажется на нашей работе. Сам ВТБ живет под санкциями с февраля 2022 года. Адаптироваться мы умеем", - прокомментировали введение санкций в ВТБ.