Минобороны РФ заявило о переговорах по возобновлению движения по дороге Степанакерт - Горис

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Командованием российского миротворческого контингента продолжается переговорный процесс с азербайджанской и армянской сторонами по стабилизации обстановки и возобновлению автомобильного движения по дороге Степанакерт - Горис.

Об этом говорится в опубликованном в четверг бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Автомобильная дорога Степанакерт - Горис (Лачинский коридор) заблокирована азербайджанской стороной с 12 декабря.

В четверг глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что азербайджанская сторона не перекрывала Лачинский коридор.

"Ни о каком перекрытии Лачинской дороги речи быть не может. Целью акции является предотвращение незаконной деятельности (в Карабахе - ИФ)", - сказал глава МИД Азербайджана. инистр отметил, что в среду российский миротворческий контингент использовал эту дорогу.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе в результате закрытия азербайджанской стороной Лачинского коридора. По его словам, закрытие коридора - это "грубое нарушение" Азербайджаном трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, где отмечено, что Азербайджан гарантирует свободное передвижение по Лачинскому коридору, который находится в зоне ответственности российских миротворцев.

По сообщениям азербайджанских СМИ, в блокаде дороги участвуют до тысячи человек. Участники акции скандируют лозунги в защиту территориальной целостности Азербайджана и против, как они считают, незаконной эксплуатации природных ресурсов в Карабахе.

В среду парламент Армении обратился с призывом к России обеспечить движение по Лачинскому коридору.