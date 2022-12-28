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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Митингующие в Ереване потребовали от властей добиться разблокирования Лачинского коридора

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Ереване молодежные организации оппозиционных партий провели митинг у здания правительства Армении и потребовали от властей добиться разблокирования Лачинского коридора, который перекрыла азербайджанская сторона.

В акции участвовали около тысячи человек, сообщил корреспондент "Интерфакса". Они потребовали от правительства Армении "не перекладывать всю ответственность" за разблокирование Лачинского коридора на миротворцев России, а принять соответствующие меры для решения проблемы.

"Понятно, что Лачинский коридор - зона ответственности российских миротворцев, и они должны выполнять свои функции. Но это не значит, что власти Армении должны сидеть, сложа руки", - заявил журналистам депутат парламента Армении, член партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Участники акции также установили красные стрелки с надписью "виновен", направленные в сторону здания правительства Армении.

"Мы здесь, чтобы направить стрелки вины на фактическое руководство Республики Армения, поскольку эта власть несет ответственность за обеспечение прав армян Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ)", - заявил на митинге представитель партии "Дашнакцутюн" Севак Назарян.

Один из руководителей прозападно настроенной организации "Национально-демократический полюс" (включает ряд партий, в том числе "Сасна црер", захвативших в 2016 году в Ереване здание полиции - ИФ) Ваге Гаспарян заявил в прямом эфире в соцсетях, что планирует блокировать российскую 102-ю военную базу в городе Гюмри на севере Армении, если Лачинский коридор не будет открыт.

Лачинский коридор, который соединяет Армению с Нагорным Карабахом, заблокирована азербайджанской стороной с 12 декабря.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 27 декабря напомнил, что, по условиям трехсторонних договоренностей, Лачинский коридор должен быть под контролем российских миротворцев, а азербайджанская сторона гарантировала беспрепятственные перевозки по этой дороге. До этого он обвинял российских миротворцев в невыполнении обязательств. В Кремле на это возразили, что миротворцы делают все возможное в соответствии с договоренностями.

В МИД Азербайджана отвергают заявления о необоснованном блокировании Лачинского коридора.

Хроника 27 сентября 2020 года – 28 декабря 2022 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Армения Ереван Лачинский коридор Азербайджан Нагорный Карабах Ишхан Сагателян Севак Назарян
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