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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:37

Российские военные поставят на боевое дежурство новый полк с комплексом "Авангард"

В центре РФ заступил на дежурство новый полк с "Ярсами"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев сообщил, что к субботе в РФ на боевое дежурство поставят новый полк с гиперзвуковым комплексом "Авангард".

"Непосредственно к нашему дню рождения ракетных войск будет поставлен на боевое дежурство еще один ракетный комплекс в Ясненском ракетном соединении уже на комплекс "Авангард", - сказал Каракаев в интервью телеканалу "Звезда".

"Сегодня ракетный полк в Тверской области в Бологоевском соединении заступил на боевое дежурство на новом подвижном грунтовом комплексе "Ярс"", - заявил он.

День РВСН будет отмечаться в субботу, 17 декабря.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Официально сообщалось, что он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками.

"Авангард" - новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. В декабре 2019 года Минобороны РФ сообщало, что на боевое дежурство под Оренбургом поставлен первый ракетный полк с "Авангардами". Официально сообщалось, что боевой блок комплекса развивает скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). Разработан в реутовском НПО машиностроения (корпорация "Тактическое ракетное вооружение").

РВСН
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