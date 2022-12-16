Минобороны запланировало на 2023 год восемь учебных пусков стратегических ракет

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В 2023 году ракетные войска стратегического назначения проведут в 2023 году восемь учебных пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР), о них заранее проинформируют США, сообщил газете "Красная звезда" командующий РВСН Сергей Каракаев.

Пуски намечены с космодрома Плесецк и с 4-го государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр.

"В 2022 году проведено четыре пуска стратегических ракет, которые подтвердили высокую надёжность ракетных комплексов. Среди них успешный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты ракетного комплекса стационарного базирования "Сармат". Все пуски проведены с 1-го государственного испытательного космодрома Плесецк", - сообщил командующий.

"Не менее чем за сутки до любого пуска наших ракет через Национальный центр по уменьшению ядерной опасности мы уведомляем Соединенные Штаты Америки в соответствии с существующим "Соглашением между СССР и США об уведомлениях о пусках МБР и БРПЛ" 1988 года и в рамках действующего Договора о СНВ, - отметил он. - При этом указываются планируемые дата пуска, место его проведения и район падения боеголовок".

По словам Каракаева, США также представляют России аналогичные сведения о пусках всех своих МБР и баллистических ракет подводных лодок.

Командующий также заявил, что ракетные войска стратегического назначения провели маневры с выведением на маршруты боевого патрулирования всех мобильных пусковых установок.

"Действительно, это один из вариантов действий Ракетных войск стратегического назначения. Он отработан нами в полном объеме, - сказал Каракаев. - При этом как результат была отмечена высокая слаженность руководства при управлении крупной мобильной группировкой, имеющей ядерное оружие, подтверждена высокая степень надежности ракетной и специальной техники, готовность личного состава ракетных полков качественно выполнить поставленные задачи в полевых условиях".

Он не уточнил, когда состоялись эти учения.

Официально сообщалось, что основу группировки РВСН составляют комплексы "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой в шахтном и мобильном вариантах. По официальным данным, "Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, ракета оснащена разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками.