До пяти человек погибли при переворачивании автобуса в Хабаровском крае

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Междугородний автобус перевернулся в кювет на трассе в Хабаровском крае, есть погибшие и пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).

"Автобус выполнял междугородний рейс из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре. Однако на скользкой дороге неподалеку от села Троицкое водитель не справился с управлением и автобус перевернулся в кювет", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, в результате аварии погибли до пяти человек, 16 получили травмы.