До шести увеличилось число погибших при аварии с автобусом в Хабаровском крае

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В результате аварии в ДТП с автобусом в Хабаровском крае шесть человек погибли, 17 госпитализированы, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

"Предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства с дороги с последующим опрокидыванием. В автобусе находились работники одного из предприятий района", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.

Ранее в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) сообщили, что в результате аварии погибли пять человек.