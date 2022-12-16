МИД РФ не будет возражать против присоединения Африканского союза к G20

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Россия не против вступления Африканского союза в "Группу двадцати", заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Мы, в принципе, не против, у нас развитые, продвинутые отношения с Африканским союзом и африканскими странами в целом", - сказал Богданов журналистам, комментируя слова президента США Джо Байдена о поддержке присоединения Африканского союза к G20.

Он отметил, что о том, кто может присоединиться к "двадцатке", решают не только США, но все участники объединения, необходимо провести соответствующие консультации с ними.