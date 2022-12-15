Байден выступил за присоединение Африканского союза к G20

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден призвал Африканский союз присоединиться к G20 в качестве постоянного члена. Он сделал это заявление в Вашингтоне на саммите лидеров стран Африки в США, его слова вызвали бурные аплодисменты.

Президент США назвал народы Африки "незаменимым партнером" в обеспечении прогресса, который идет на пользу всему миру.

Он также напомнил, что на Генассамблее ООН в сентябре заявил, что США поддерживают идею реформирования Совбеза ООН и включение в него на постоянной основе представителя Африки.