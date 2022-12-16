Сын экс-совладельца группы "Открытие" Дмитрий Минц признан банкротом

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 15 декабря признал несостоятельным Дмитрия Минца – сына бывшего совладельца группы "Открытие" Бориса Минца – и ввел в отношении него процедуру реализации имущества, сообщается на сайте суда.

Отчет финансового управляющего должника суд назначил на 7 июня 2023 года.

Другая информация пока не опубликована.

Процедуру банкротства Минца-младшего начали со второй попытки по заявлению Промсвязьбанка (ПСБ). Его требования основаны на неисполненном поручительстве по кредиту на сумму $20 млн. Первый раз заявление поступило в Арбитражный суд Москвы 7 февраля 2020 года. Однако 25 июня 2020 года производство по нему было прекращено, так как спор о взыскании этой суммы был отправлен на новое рассмотрение Вторым кассационным судом общей юрисдикции в марте 2020 года.

26 октября 2020 года ПСБ подал новое заявление о банкротстве Дмитрия Минца после того, как существование долга было подтверждено. 14 февраля в отношении него была введена процедура реструктуризации долгов с включением в реестр кредиторов долга перед ПСБ в размере более 1,5 млрд рублей.

Дмитрий Минц является фигурантом уголовного дела вместе с братом Александром и отцом. Всем троим предъявлено обвинение в особо крупной растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), они объявлены в межгосударственный розыск, заочно арестованы, как и бывший председатель правления банка "ФК Открытие" Евгений Данкевич.

Следствие считает, что летом 2017 года Минцы и Данкевич заключили заведомо невыгодную для банка сделку, приобретя на Московской бирже по завышенной стоимости биржевые облигации подконтрольного Минцам ООО "О1 Груп Финанс" стоимостью 40 млрд рублей. Следствие настаивает, что их реальная стоимость была существенно ниже и, таким образом, в интересах Бориса Минца были растрачены 34 млрд рублей.