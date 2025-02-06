Суд не признал за бывшим главой банка "Открытие" права на бонус накануне санации

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Бывший предправления банка "ФК Открытие" Евгений Данкевич не смог обосновать выплату себе крупного вознаграждения незадолго до начала санации банка, более того, он располагал всей информацией о финансовом состоянии банка, что не помешало ему выплатить самому себе премии "за особые достижения" при отсутствии каких-либо оснований, говорится в материалах Девятого арбитражного апелляционного суда.

Апелляционный суд 29 января признал недействительными сделки по выплате банком "ФК Открытие" (с 1 января 2025 года был присоединен к БМ-банку и прекратил существование) в пользу бывшего председателя правления Евгения Данкевича премий в размере 240 млн рублей. Суд отменил решение Арбитражного суда Москвы, отказавшего 17 сентября 2024 года "Открытию" в иске. Постановление апелляционного суда опубликовано в картотеке арбитражных дел 4 февраля.

Данкевич находится в международном розыске, в 2019 году Басманный суд заочно арестовал его по делу о растрате 34 млрд рублей "Открытия".

Из материалов дела следует, что Данкевич 28 апреля 2017 года выписал себе премию в размере 150 млн рублей за особые достижения в работе, а затем 1 августа - еще одну премию в размере 90 млн рублей за особые достижения в работе в первом полугодии 2017 года. По мнению банка, эта сделка является незаконной и необоснованной и подлежит признанию недействительной на основании статей закона о банкротстве и Гражданского кодекса.

Как говорится в материалах суда, Данкевич относился к категории работников, "принимающих риски". Порядок премирования работников банка предусматривал, что премия таким сотрудникам выплачивается по результатам деятельности в отчетном периоде, которым является квартал, год. При этом квартал установлен в качестве отчетного периода только для отдельных должностей, и квартальное премирование на Данкевича не распространялось. Оспариваемые премии выплачены фактически в середине 2017 года, в том числе со ссылками на итоги деятельности за первое полугодие 2017 года, в то время как согласно порядку премирования отчетным периодом для выплаты бонусов по результатам деятельности являлся год. Таким образом, по мнению суда, премии выплачены ответчику как работнику, принимающему риски, с нарушением требований инструкции Банка России и без учета финансовых результатов, полученных в отчетном периоде (убыток банка за 2017 год составил 398 млрд рублей ).

"Указанные обстоятельства свидетельствуют о необоснованности выплаченных премий, а также дополнительно подтверждают, что сделки по выплате ответчику премий от 28.04.2017 и от 01.08.2017 не могут рассматриваться в качестве совершенных в рамках обычной хозяйственной деятельности. Премии за особые достижения выплачены ответчиком самому себе в отсутствие таких особых достижений, в том числе со ссылкой на финансовые показатели банка, которые сами по себе основанием для премирования не являются", - отмечает суд.

Данкеевич не представил доказательств, подтверждающих выполнение особо сложной и трудоемкой работы в период, предшествующий выплате премий, или наличие в указанный период каких-либо особых достижений.

"Размер оспариваемых премий, уплаченных ответчиком фактически самому себе в середине 2017 года и до подведения его итогов, существенно превышает размер премий, выплаченных ответчику ранее по итогам 2016 года как работнику, принимающему риски. Информация о наличии экономического обоснования для выплаты столь крупной суммы денежных средств до окончания года не представлена", - отмечает суд.

Данкевич как руководитель банка располагал всей информацией о его неблагоприятном финансовом положении накануне ввода временной администрации и санации, что не помешало ему выплатить самому себе премии за особые достижения в колоссальном размере при отсутствии к тому каких-либо оснований, говорится в материалах суда. Это свидетельствует о недобросовестности его действий.

Банк приобщил совместное письмо от 8 августа 2017 года, подписанное Данкевичем, председателем совета директоров "Открытия" Рубеном Аганбегяном и председателем правления АО "Открытие холдинг" Вадимом Беляевым в адрес председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, где содержится просьба об осуществлении мероприятий по финансовому оздоровлению и предупреждению банкротства.

Как отмечает суд, это письмо дополнительно подтверждает наличие достаточных оснований для признания оспариваемых сделок недействительными с учетом явной недобросовестности действий Данкевича, который, выписывая премии, одновременно просил Банк России о санации "Открытия".

ЦБ назначил временную администрацию в "ФК Открытие" 30 августа 2017 года и приостановил полномочия исполнительных органов. В декабре 2017 года Банк России получил прямой контроль над "Открытием" через Фонд консолидации банковского сектора, а в июле 2019 года завершил проведение мер по предупреждению банкротства банка. В декабре 2022 года банк вошел в группу ВТБ, а с 1 января 2025 года прекратил существование путем присоединения к БМ-банку (бывший Банк Москвы, входит в группу ВТБ).

В сентябре 2020 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ о взыскании с бывших собственников и топ-менеджеров банка "ФК Открытие" 289,5 млрд рублей. Ответчиками по иску ЦБ и "Открытия" выступили основатель банка Вадим Беляев, бывшие топ-менеджеры Евгений Данкевич, Елена Будник и Геннадий Жужлев, а также АО "Открытие холдинг" (контролировало 53,84% голосующих акций банка "ФК Открытие").